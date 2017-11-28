Патрушев примет участие в заседании глав МИД и секретарей СБ ОДКБ в Минске

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в Минске, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Планируется рассмотреть результаты выполнения решений октябрьской (2016 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, обсудить приоритетные направления деятельности в период председательства в ОДКБ Республики Казахстан. Также участники заседания обсудят проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение глав государств-членов Совета Коллективной Безопасности", — говорится в сообщении.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию — ОДКБ с приданием ей соответствующего статуса. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.