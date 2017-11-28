В ДНР заявили об отсутствии альтернативы Минским соглашениям

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Альтернативы минским договоренностям нет, этот процесс не исчерпал себя, заявил во вторник РИА Новости председатель комитета Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидевка.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что минские договоренности по урегулированию в Донбассе себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения.

"Минские соглашения очень мешают воинственной киевской власти захватить Донбасс, поэтому ее представители уже не просто тихо саботируют их выполнение, а начинают громко призывать к пересмотру", — сказал Бидевка.

Собеседник агентства добавил, что альтернативы минскому процессу нет. "Авакову, который предлагает заменить Минск на Вену или Париж, хочется ответить по Марку Твену: "Слухи о смерти минских соглашений сильно преувеличены". Альтернативы этим договоренностям нет, что подтверждают лидеры "нормандской четверки" и все, кто хотят мира", — сказал Бидевка.