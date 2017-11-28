Нападение крокодила на туристку в Австралии попало на видео

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Австралии крокодил напал на туристку из Британии, которая прогуливалась с подругой у ручья. Атака рептилии случайно попала на видео, сообщает The Sun.

Инцидент произошел на пляже Кейп Трибулейшен. Одна из туристок снимала рыбу-бычка, плавающую на мелководье. На записи слышно, как подруги смеются, неожиданно из воды выпрыгивает крокодил и бросается в их сторону. За кадром слышен крик, после чего видео обрывается.

По информации The Sun, хищнику удалось укусить одну из туристок за бедро. Ее госпитализировали, но отпустили уже на следующее утро.