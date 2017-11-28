Волкер рассказал, когда пройдет следующая встреча с Сурковым

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Спецпосланник госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что его встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по вопросам Донбасса состоится в декабре.

"Последняя встреча стала действительно шагом назад. Россия вернулась к своей первоначальной концепции использования просто охранных сил (а не миротворческой миссии). Поэтому мы договорились, что мы возьмем паузу, подумаем о позиции друг друга, проконсультируемся и встретимся снова где-то в декабре", — заявил Волкер в интервью украинскому интернет-изданию "Левый берег", опубликованном во вторник.

Ранее в середине ноября помощник президента РФ Владислав Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Это была их третья встреча.

Первая встреча проходила в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая — в октябре в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации".