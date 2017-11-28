В Норвежском море произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Норвежском море, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано по времени UTC в 13.15 (16.15 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 647 километрах к северо-западу от коммуны Харстад. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация жертвах и разрушениях не поступала.