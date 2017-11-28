Макрон предложил эвакуировать в Европу ливийцев, которым угрожает рабство

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил выявлять и эвакуировать в страны ЕС граждан Ливии, нуждающихся в защите.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что власти Франции приняли решение оперативно созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу предотвращения работорговли в Ливии. Такое решение было принято после материалов телеканала CNN с одного из подпольных аукционов, на котором молодых людей предлагали покупателям из стран северной Африки в качестве сельскохозяйственных работников за 400 долларов США.

По словам Макрона, выступавшего в столице Буркина-Фасо Уагадугу, он предлагает направить в Ливию сотрудников OFPRA (Управление Франции по защите беженцев и апатридов).

"Они будут действовать в тесном взаимодействии с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), чтобы идентифицировать людей, которым может понадобиться защита и убежище. Мы должны их защитить и отправить в Европу", — приводит слова Макрона газета Monde. Президент добавил, что внесет данную инициативу в повестку дня саммита ЕС и Африканского союза, который начнется в среду в Кот-д’Ивуаре.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В результате двоевластия и обвала в системе безопасности в стране действуют вооруженные повстанческие группировки, а также террористические организации, в том числе и запрещенное во многих странах мира (в том числе в России) "Исламское государство"*. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

*Террористическая организация, запрещенная в России.