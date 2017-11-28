ПАРИЖ, 28 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Задержанный во Франции российский сенатор Сулейман Керимов должен быть заинтересован в выполнении требований судьи, принимавшего решение о назначении ему меры пресечения, сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

"Я считаю, что он должен быть заинтересован в выполнении этого требования. И вплоть до настоящего времени он его выполнял", — сказал прокурор, отвечая на вопрос о том, является ли Керимов в полицию, как его обязал суд.

Вместе с тем, Прэтр не стал отвечать на вопрос о том, где находится сенатор, отметив, что "где-то в департаменте Приморские Альпы".

Ранее стало известно, что прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда о мере пресечения Керимову.

"Мы ожидаем ответа на вопрос о том, не должен ли он находиться в предварительном заключении. Если это не будет признано необходимым, мы хотели бы, чтобы меры юридического контроля, назначенные на прошлой неделе, были бы пересмотрены", — сказал собеседник агентства.

По словам Прэтра, "прокуратура считает, что (Керимов) должен находиться в тюрьме". Он отметил, что, по мнению стороны обвинения, "назначенные меры контроля не соответствуют масштабу личности и этого дела, не сообразны всей ситуации".

Решение апелляционного суда города Экс-ан-Прованс, который будет рассматривать апелляцию, по мнению прокурора, будет объявлено в течение нескольких дней.