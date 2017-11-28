ПАРИЖ, 28 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Задержанный во Франции российский сенатор Сулейман Керимов должен быть заинтересован в выполнении требований судьи, принимавшего решение о назначении ему меры пресечения, сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.
"Я считаю, что он должен быть заинтересован в выполнении этого требования. И вплоть до настоящего времени он его выполнял", — сказал прокурор, отвечая на вопрос о том, является ли Керимов в полицию, как его обязал суд.
Вместе с тем, Прэтр не стал отвечать на вопрос о том, где находится сенатор, отметив, что "где-то в департаменте Приморские Альпы".
Ранее стало известно, что прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда о мере пресечения Керимову.
По словам Прэтра, "прокуратура считает, что (Керимов) должен находиться в тюрьме". Он отметил, что, по мнению стороны обвинения, "назначенные меры контроля не соответствуют масштабу личности и этого дела, не сообразны всей ситуации".
Решение апелляционного суда города Экс-ан-Прованс, который будет рассматривать апелляцию, по мнению прокурора, будет объявлено в течение нескольких дней.