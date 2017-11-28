Киев предложил Варшаве наладить диалог по спорным историческим вопросам

КИЕВ. 28 ноя — РИА Новости. Украина и Польша должны создать канал связи для обсуждения спорных исторических вопросов, заявил во вторник во время форума "Украина: в стремлении к равновесию" глава министерства иностранных дел Павел Климкин.
Он призвал польских коллег к дружескому диалогу, отметив, что украинские и польские политики часто "политизируют" исторические вопросы.
Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
*Организация, запрещенная в России.