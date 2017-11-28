МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Ирландии Фрэнсис Фицджеральд подала в отставку после того, как несколько дней назад оппозиция направила в парламент вопрос о вотуме недоверия, который мог привести к новым парламентским выборам, сообщает телерадиокомпания RTE со ссылкой на источники.

"Один министр сообщил мне, что Фрэнсис Фицджеральд подала в отставку", — написала в своем Twitter-аккаунте корреспондент издания. Другой корреспондент компании сообщил, что информацию о готовности вице-премьера уйти с поста также подтвердили два высокопоставленных членов правительства.

Ранее крупнейшая оппозиционная партия Ирландии "Фиэнна Фойл" внесла на рассмотрение парламента вопрос о вотуме в связи с расследованием правонарушений в ирландской полиции. Премьер-министр Ирландии Лео Вардкар призывал оппозицию отозвать его.

Специальная комиссия начала расследование после сообщений сержанта Мориса Маккейба о коррупции в 2014 году. Фицджеральд, которая во время расследования занимала должность министра юстиции, получила письмо со стратегией комиссии в отношении Маккейба. Оппозиция настаивает, что министр должна была предпринять действия в связи с письмом, сама Фицджеральд заявляет, что тогда не прочла письмо и вообще не могла вмешиваться в ход расследования.

Как сообщала телерадиокомпания, вопрос о вотуме мог расколоть правительственную коалицию и привести к внеочередным парламентским выборам. Глава оппозиционной партии Майкл Мартин заявил, что "Фиэнна Фойл" не хотела бы новых выборов и удовлетворится отставкой Фицджеральд. Премьер заявил, что не хотел бы отставки Фицджеральд и со своей стороны готов инициировать новые выборы, если оппозиция не отзовет предложение о вотуме "в течение нескольких дней".