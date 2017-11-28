Охранник миланского бутика за полгода унес домой 90 сумок

РИМ, 28 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Охранник миланского бутика марки Yves Saint Laurent за полгода работы украл свыше 90 сумок на сумму 200 тысяч евро.
Как сообщает во вторник газета Corriere della Sera, в эти дни миланский суд рассматривает иск французского модного дома к своему теперь уже бывшему сотруднику. Однако того на скамье подсудимых нет: 32-летний мужчина сенегальского происхождения сбежал во Францию. Следователи предполагают, что его кто-то предупредил о начавшемся процессе – сигнал его мобильного телефона больше не отслеживается.
Расследование началось, когда менеджеры магазина обнаружили крупную недостачу с декабря 2015 по май 2016 года и сообщили об этом в полицию. Работа правоохранителей тоже подчинилась корпоративным правилам — каждый раз для изучения записей с камер видеонаблюдения они должны были преодолевать сложную систему защиты с вводом пароля. Часть секретного года знала сотрудница магазина, которая, как считается, может быть сообщницей сенегальца: придя однажды утром на работу, он сказался больным и ушел домой. Больше ни в бутике, ни в Милане его не видели.
В списке подозреваемых сейчас находятся коллега охранника, некий сенегалец, которому украденные сумки предположительно и передавались, а также китайский торговец, который пытался продать одну из них за 300 евро – по цене вчетверо ниже магазинной.