Охранник миланского бутика за полгода унес домой 90 сумок

РИМ, 28 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Охранник миланского бутика марки Yves Saint Laurent за полгода работы украл свыше 90 сумок на сумму 200 тысяч евро.

Сотрудник магазина приходил на работу пораньше и перед сменой спускался в складское помещение. Там он складывал одну-две сумки из тех, что дороже, в рюкзак и после окончания рабочего дня возвращался с ним домой.

Как сообщает во вторник газета Corriere della Sera, в эти дни миланский суд рассматривает иск французского модного дома к своему теперь уже бывшему сотруднику. Однако того на скамье подсудимых нет: 32-летний мужчина сенегальского происхождения сбежал во Францию. Следователи предполагают, что его кто-то предупредил о начавшемся процессе – сигнал его мобильного телефона больше не отслеживается.

Расследование началось, когда менеджеры магазина обнаружили крупную недостачу с декабря 2015 по май 2016 года и сообщили об этом в полицию. Работа правоохранителей тоже подчинилась корпоративным правилам — каждый раз для изучения записей с камер видеонаблюдения они должны были преодолевать сложную систему защиты с вводом пароля. Часть секретного года знала сотрудница магазина, которая, как считается, может быть сообщницей сенегальца: придя однажды утром на работу, он сказался больным и ушел домой. Больше ни в бутике, ни в Милане его не видели.

В списке подозреваемых сейчас находятся коллега охранника, некий сенегалец, которому украденные сумки предположительно и передавались, а также китайский торговец, который пытался продать одну из них за 300 евро – по цене вчетверо ниже магазинной.