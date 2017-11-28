Аргентина утвердила договор с Россией о выдаче преступников

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Аргентина утвердила договор с Россией о правовой помощи и взаимной выдаче преступников.

Во вторник текст договора был опубликован в официальном правительственном бюллетене Аргентины.

Договор был подписан в Буэнос-Айресе 12 июля 2014 года в целях развития международно-правовой базы российско-аргентинского сотрудничества в вопросах выдачи преступников.

Согласно тексту документа, "стороны обязуются в соответствии с положениями настоящего договора выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступления, влекущего выдачу".

Под преступлениями, влекущими выдачу, имеются в виду уголовно наказуемые деяния, которые в соответствии с законодательством РФ и Аргентины влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от года или более.

Договор содержит правила, отличающиеся от предусмотренных законодательством РФ. В частности, в выдаче может быть отказано, если запрашиваемая сторона считает, что выдача могла бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам. Уголовно-процессуальным кодексом РФ указанное основание для отказа в выдаче не предусмотрено, говорится в сопроводительных документах.

Кроме того, предметом являются основные права и свободы человека и гражданина. Также отмечается, что документ затрагивает вопросы, регулируемые Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и не противоречит иным международным договорам РФ.