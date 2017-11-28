СБУ считает, что революционной ситуации в стране нет

КИЕВ. 28 ноя. — РИА Новости. Революционной ситуации на Украине нет, заявил замглавы Службы безопасности страны Виктор Кононенко во вторник во время форума "Украина: в стремлении к равновесию".

По его мнению, такая ситуация обусловлена тем, что "люди банально устали, они хотят спокойно и безопасно жить" и иметь перспективу на завтрашний день. Также, по мнению замглавы ведомства, украинцы никому не верят, "ни власти, ни оппозиции".

"Поэтому революционной ситуации нет", — отметил Кононенко.

Так называемый "первый майдан", который еще называют "оранжевой революцией" развернулся на Украине в 2004 году, когда сторонники экс-президента Украины Виктора Ющенко, тогда еще кандидата от оппозиции на президентских выборах, вышли на протест, считая итоги этих выборов сфальсифицированными. Символом, под которым объединились сторонники оппозиции, стал оранжевый цвет, который присутствовал в элементах одежды или аксессуарах.

В ноябре 2013 года, после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Условно эти события стали называть "вторым майданом".