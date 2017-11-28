Эрдоган планирует поговорить с Трампом по телефону в ближайшие дни

АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о своем намерении вновь провести телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в ближайшие дни.
"Мы провели (с Трампом) переговоры, на которых после длительного перерыва говорили на одной волне. Я надеюсь вновь поговорить на этой неделе с Трампом. Среди тем, которые мы продолжим обсуждать с США – это YPG, FETO (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена), военное сотрудничество", — заявил Эрдоган, выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития.