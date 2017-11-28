В Греции задержали девять выходцев из Турции по подозрению в терроризме

АФИНЫ, 28 ноя — РИА Новости. Антитеррористическая служба полиции Греции задержала девять человек – восемь мужчин и одну женщину – турецкого происхождения, в их квартирах обнаружены материалы для создания взрывных устройств, сообщило Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на источники в полиции.

"Дело не связано с внутренним терроризмом или джихадистами", — пояснили в полиции.

Все задержанные – "турецкого происхождения", аресты были проведены на трех квартирах в районах Неос Космос и Каллифея, где проводятся обыски.

Согласно имеющейся информации, один из обвиняемых разыскивался по аналогичному делу турок, ранее арестованных в Греции.

По сообщению агентства, в квартирах было обнаружено несколько портативных компьютеров, USB, часов, провода и банки с неизвестным веществом, применяемые для создания взрывных устройств. Все материалы будут отправлены для исследования в судебных лабораториях.

Задержанные были установлены Антитеррористической службой после получения информации о подозрительных передвижениях, расследование позволило собрать необходимые данные, которые привели к сегодняшней операции, сообщает агентство.

Интернет издание iefimerida.gr пишет, что задержанные – курды, члены Революционной народно-освободительной партии-фронта (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi, DHKP-C). В Турции и Евросоюзе эта леворадикальная политическая партия считается террористической организации, ее деятельность в Турции запрещена.

Через несколько дней ожидается визит в Афины президента Турции Тайипа Эрдогана. Среди возможных дат называются 7-8 декабря. Точная дата приезда турецкого президента пока не сообщается в интересах безопасности.