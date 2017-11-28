Белый дом назвал законным назначение и.о главы Бюро по защите потребителей

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Администрация США не имеет сомнений в правомерности назначения на пост исполняющего обязанности директора Бюро по финансовой защите потребителей руководителя бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Закон очевиден: Малвейни является и.о директора. Это подтверждено и консультативным советом бюро, который назначил бывший глава этого ведомства Ричард Кордрей. Все согласны, что Малвейни является руководителем данного управления", — сказала Сандрес на брифинге.

Кордрей ушел в отставку в середине ноября. После этого Малвейни был назначен и.о. директора до тех пор, пока не будет найден руководитель на постоянной основе. Данное назначение вызвало в США неоднозначную реакцию в США.

Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) — один из ряда финансовых регуляторов в США, создано в 2010 году в результате финансовой реформы Додда-Франка и располагает годовым бюджетом более чем 600 миллионов долларов. Занимается регулированием банков, кредитных союзов, брокерских фирм, и фирм, занимающихся обслуживанием ипотечных кредитов, а также коллекторских агентств и индустрии краткосрочных займов.

Предполагается, что Кордрей может баллотироваться в губернаторы Огайо в ноябре 2018 года.-0-