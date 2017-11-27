В США трех граждан Китая обвиняют в кибершпионаже против трех компаний

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Три жителя китайского Гуанчжоу обвиняются в кибершпионаже и сговоре с целью хищения коммерческих тайн у Moody's Analytics, Siemens и Trimble, сообщил в понедельник минюст США.

Согласно опубликованному на сайте ведомства заявлению, трое граждан КНР обвиняются в незаконном проникновении в компьютеры, хищении коммерческой тайны, сговоре и краже личных данных с компьютеров американских и зарубежных сотрудников финансовых и промышленных компаний в период с 2011 по май 2017 года. Обвиняемые, которым по разным статьям обвинения может грозить до 20 лет тюрьмы, являются сотрудниками китайской компании Bo Yu Information Technology (Boyusec), которая занимается обеспечением интернет-безопасности.

По данным обвинения, китайские хакеры получали доступ к интересующей их информации посредством фишинга. Так, ФБР удалось установить, что мошенникам удалось похитить более 275 мегабайт информации у компании Trimble. В 2014 году злоумышленники получили доступ к компьютерной сети компании Siemens, что позволило похитить почти 407 гигабайт представляющей коммерческую тайну информации, касающейся энергетической, транспортной и технологической составляющей деятельности компании. В 2011 году обвиняемые получили доступ к электронной почте высокопоставленного сотрудника Moody's Analytics, благодаря чему читали конфиденциальные письма, содержащие экономические анализы и прогнозы, отмечается в сообщении.