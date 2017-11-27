Защита обжаловала приговор генералу ФСО Лопыреву

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Защита обжаловала приговор бывшему руководителю Федеральной службы охраны (ФСО) по Северо-Кавказскому федеральному округу генералу Геннадию Лопыреву, который был признан судом виновным во взяточничестве, сообщили РИА Новости его адвокат Юрий Ельмашев.

"Сегодня подана апелляционная жалоба на приговор Лопыреву", — сказал он.

В ноябре Знаменский гарнизонный военный суд признал Лопырева виновным во взяточничестве и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей, но сохранил осужденному звание генерал-лейтенант.

Как ранее сообщал СК РФ, в отношении Лопырева было возбуждено уголовное дело о взяточничестве. По данным следствия, он получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.