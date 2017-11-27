На Украине грозят "вымести улицы Пушкиных и Достоевских"

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Активист партии "Свобода" Александр Аронец рассказал, каким, по его мнению, станет очередной этап декоммунизации на Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как утверждает Аронец, следующим этапом декоммунизации станет "деимпериализации и дерусификация". Ситуация с сериалом "Сваты" является наглядным примером того, насколько сложным станет этот процесс, заявил активист.

По мнению депутата Киевского облсовета, русофобская "зачистка" коснется не только киноиндустрии.

"Ничего, придет время и мы выметем как "сватов", так и улицы "пушкиных, львов толстых, достоевских". Кто-кто, а "зеленские" точно это переживут", — предрекает Аронец.

Ранее украинский актер и комик Владимир Зеленский записал видеообращение к СБУ, в котором подверг критике идею возможного запрета показа сериала "Сваты".

По сообщениям украинских СМИ, сериал может не получить прокатное удостоверение из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова, которому СБУ запретила въезд в страну из-за посещения Крыма.