Предполагаемого финансиста организации Гюлена доставили из Судана в Турцию

АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Предприниматель Мемдух Чыкмаз, которого в Анкаре считают одним из финансистов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), доставлен из Судана в Турцию, сообщает в понедельник агентство Anadolu.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен осудил переворот и отверг обвинения.

Как сообщили источники в турецких силах безопасности, захват Чыкмаза был осуществлен специальной группой по FETO при Национальной разведывательной организации (MİT) Турции. Местонахождение одного из предполагаемых финансистов FETO было установлено два месяца назад, он был задержан и допрошен на конспиративной квартире.

Чыкмаз был доставлен в Турцию после завершения всех юридических процедур. Операция по его задержанию и доставке в Турцию прошла при поддержке Службы национальной разведки и безопасности Судана.

Чыкмаз, который является уроженцем турецкого города Чорума и владел в Турции рядом АЗС и кирпичным заводом, бежал в Судан в январе 2016 года. По данным источников в силах безопасности Турции, он перечислял на счета сторонников Гюлена через Судан миллионы долларов, полученные им в качестве "дани" от предпринимателей провинции Чорум.