У задержанного в Ницце Керимова нет французского паспорта

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. У задержанного в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова нет французского паспорта, поскольку он не является гражданином Франции, сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

"У него нет французского паспорта. Для того, чтобы он у него был, необходимо, чтобы он был гражданином Франции. Но у него нет этого паспорта, у него нет этого гражданства. Он является гражданином только одной страны — Российской Федерации", — сказал прокурор.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьёв, комментируя сообщения о якобы двойном гражданстве Керимова, заявил, что у него нет данных об этом. По его словам, член СФ не может иметь иностранный паспорт. Зампредседателя верхней палаты пояснил, что соответствии с действующим законодательством, член Совета Федерации лично заполняет декларацию о своих доходах и расходах, а также зарубежном гражданстве и собственности.

Керимов был задержан французской полицией в Ницце, по данным СМИ, в рамках расследования подозрений в уклонении от уплаты налогов во Франции. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.

МИД РФ направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова, кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в среду, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта. Официальный представитель МИД Франции заявил, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, и применим ли он в данном случае, определит местный суд.

Ранее прокурор Ниццы сообщал РИА Новости, что Керимову предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Сенатор не будет помещен в тюрьму во Франции, но должен оставаться в стране, оплатить залог в пять миллионов евро и выполнить ряд других требований.