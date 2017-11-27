Армения для ЕС - сырьевой придаток, для России - партнер, заявили в Ереване

ЕРЕВАН, 27 ноя – РИА Новости. Евросоюз готов покупать у Армении сырье, а вот Россия – готовые товары. Об этом заявил в парламенте республики председатель постоянной комиссии по экономике Хосров Арутюнян.

Евросоюз применяет к Армении благоприятный режим торговли GSP+ (льготный), по которому готов импортировать 6 300 видов товаров с низкими пошлинами или вообще без них.

Однако республика по-прежнему экспортирует в Европу в основном сырье – концентрат меди и черновую медь, золото-серебряный сплав, заметил Арутюнян, на слушаниях, инициированных оппозиционной фракцией "Выход" по вопросу выхода страны из Евразийского союза.

"С сырьем у европейцев нет вопросов. А вот к готовым товарам требования уже очень четкие. И этим требованиям Армения не соответствует. Де-факто мы для Европы — сырьевой придаток. А для России мы – поставщик сельскохозяйственной продукции, теперь уже – одежды, а скоро – приборов и машин", – цитирует слова Арутюняна Sputnik Армения.

Ереван 24 ноября подписал соглашение о расширенном и всеобъемлющем сотрудничестве с Европейским Союзом.

Планировалось, что соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли будет подписано в ноябре 2013 года на вильнюсском саммите "Восточного партнерства". Однако за два месяца до этого Армения объявила о намерении вступить в Таможенный союз и участвовать в евразийской интеграции.

Ереван присоединился к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 года. Тем не менее, Совет ЕС в октябре того же года уполномочил Еврокомиссию начать переговоры о новом всеобъемлющем соглашении с Арменией, которое заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

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