Совет Европы рассматривает возможность участия в Евразийском женском форуме

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Совет Европы, несмотря на решение России приостановить выплату части взноса в 2017 году, рассматривает возможность участия в Евразийском женском форуме, который продет в сентябре следующего года в России, сообщила глава директората Совета Европы по вопросам демократии Марья Руотанен на встрече в Совете Федерации.

Летом этого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Евразийский женский форум будет проводиться регулярно. В 2018 году он пройдет в сентябре в Петербурге и будет посвящен, в том числе, обучению женщин-лидеров, участию в продвижении высоких технологий, профилактике рака молочной железы, женскому предпринимательству. Среди возможных участниц форума Матвиенко называла бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

"Очень интересный форум, заинтересованы в нем принять участие", — отметила Руотанен, добавив, что участвовать в форуме — это большая честь.

По ее словам, на форум может поехать замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони, сейчас Страсбург рассматривает, в каком формате он мог бы принять участие в работе.

"Какой вклад мы могли внести в его (форума) работу? Это, прежде всего, может быть, поговорить о правах женщин с ограниченными возможностями, противодействие домашнему насилию", — сказала Руотанен.

В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год, до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы. РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.