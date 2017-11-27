Знак "Киев – город-герой" исчез на одном из въездов в город, сообщили СМИ

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Большой знак "Киев – город-герой" исчез несколько дней назад на Житомирской трассе на въезде в украинскую столицу, сообщил в понедельник сайт украинской газеты "Сегодня" со ссылкой на очевидцев.

Ранее Киевская мэрия приняла распоряжение, согласно которому планируется замена больших знаков, обозначающих на автодорогах въезд в Киев. В частности, замена планируется в Голосеевском районе на 14-м километре трассы Киев-Одесса, в Деснянском районе возле поста "Быковня" на Броварском проспекте, в Оболонском районе возле поста "Гостомель" на Гостомельском шоссе и в Соломенском районе на Воздухофлотском проспекте при выезде к международному аэропорту "Киев" (Жуляны). На новых знаках будет изображена одна из особенностей Киева или архитектурная достопримечательность.

"Проезжая на автобусе, обратила внимание, что этого "памятника" больше нет. Сейчас на этом месте все перекопано", – цитирует издание киевлянку Елену Петровец.

Директор коммунального предприятия "Инженерный центр" Михаил Терентьев сообщил изданию, что знак был снят по распоряжению мэрии города. По его словам, новый знак появится до конца года.

Ранее был изменен знак "Киев" при въезде в город на Бориспольской трассе. Теперь трехметровые металлические буквы желтого цвета украшает восьмиметровый силуэт архангела Михаила с мечом.

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