КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Большой знак "Киев – город-герой" исчез несколько дней назад на Житомирской трассе на въезде в украинскую столицу, сообщил в понедельник сайт украинской газеты "Сегодня" со ссылкой на очевидцев.
"Проезжая на автобусе, обратила внимание, что этого "памятника" больше нет. Сейчас на этом месте все перекопано", – цитирует издание киевлянку Елену Петровец.
Директор коммунального предприятия "Инженерный центр" Михаил Терентьев сообщил изданию, что знак был снят по распоряжению мэрии города. По его словам, новый знак появится до конца года.
Ранее был изменен знак "Киев" при въезде в город на Бориспольской трассе. Теперь трехметровые металлические буквы желтого цвета украшает восьмиметровый силуэт архангела Михаила с мечом.
Знак "Киев – город-герой" исчез на одном из въездов в столицу https://t.co/C1wniTwlRs #Киев pic.twitter.com/72gdwyjvhx— РИА Новости Украина (@RIANUkraine) 27 ноября 2017 г.