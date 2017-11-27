Индийская полиция использует слонов для борьбы с незаконными поселениями

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноя — РИА Новости. Полиция индийского штата Ассам использует слонов, чтобы выселить сотни людей, незаконно обосновавшихся на территории леса Амсанг, пишет в понедельник местное издание Khaleej Times.

Согласно его данным, Амсанг является исконным местом обитания слонов, а поселения людей в этой местности заставляют животных покидать лес в поисках еды. Местные власти утверждают, что из-за нехватки пропитания слоны нередко заходят в близлежащие деревни, уничтожая урожай фермеров, и даже совершают нападения на людей.

В рамках операции по зачистке Амсанга от "незаконных обитателей" полиция намерена снести порядка тысячи построек, сооруженных из бамбука и металла. Для этих целей правоохранители задействовали как самих слонов, так и бульдозерную технику. Как отмечает газета, поселенцы восприняли такое решение "в штыки" и попытались забросать полицейских камнями. В ответ те распылили слезоточивый газ, в результате чего пятеро гражданских получили ранения.

В ответ на запрос РИА Новости в местной полиции отказались подтвердить достоверность этих данных, а также дать оперативный комментарий по данной теме. "Мы не станем комментировать этот вопрос сейчас", — заявил агентству представитель отдела по связям с общественностью Раджиб Сайкия.