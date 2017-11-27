В Киеве завели дело о разбое, в котором мог участвовать сын депутата Рады

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье "разбой" после нападения на магазин двух молодых людей в Киеве, сообщает пресс-служба городской полиции на официальном сайте.

Ранее депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Попов сообщил в Facebook , что у него семье произошла беда — его 14-летний сын попал в плохую компанию и совершил серьезное правонарушение. Украинские СМИ выяснили, что сын депутата стал участником нападения на магазин в Оболонском районе.

Как поясняет полиция, в воскресенье вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в продуктовый магазин вбежали двое неизвестных в балаклавах и, пригрозив предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы деньги. На месте происшествия полицейские обнаружили двух мужчин и двух женщин-продавцов, которые держали одного из нападавших. Второму злоумышленнику который забрал наличные, удалось сбежать.

"Получив ориентировку, полицейские немедленно начали поиски беглеца. Уже через двадцать минут его задержали рядом с автостанцией "Полесье". Полицейские выяснили, что задержанные ранее проблем с законом не имели. По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по статье 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержали", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, злоумышленники забрали из кассы 2,5 тысячи гривен (92 доллара).