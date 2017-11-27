Аэропорт Мумбаи установил мировой рекорд по числу рейсов с одной ВПП

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт индийского города Мумбаи установил мировой рекорд по количеству взлетов и посадок в день при использовании одной взлетно-посадочной полосы, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на его официального представителя.

Рекорд был установлен в пятницу, когда аэропорт за 24 часа осуществил 969 взлетов и посадок. Обычно воздушная гавань принимает и отправляет более 900 рейсов в день. Рекордный трафик наблюдается в дни, когда в аэропорту осуществляется взлет и посадка большого числа чартерных рейсов и частных самолетов. Как сообщил официальный представитель аэропорта, в пятницу был именно такой день.

"Мы надеемся в скором времени выйти за пределы тысячи взлетов и посадок в день", — добавил он.

Аэропорт Мумбаи имеет две взлетно-посадочные полосы, однако они пересекают друг друга, поэтому единовременно может использоваться только одна. Таким образом, технически воздушная гавань принадлежит к категории аэропортов с одной ВПП, таких, как лондонские "Гэтвик" и "Стэнстед", стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен и другие.