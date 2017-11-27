Ход слоном: куда держит путь Индия - на Запад или на Восток

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Подрастающая сверхдержава. Так все чаще говорят об Индии. В январе 2018 года Дели начнет переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕврАзЭС. Однако, являясь членом БРИКС и ШОС, индийцы параллельно ведут "стратегический диалог" с США и участвуют с ними в военных учениях. Демонстрируя впечатляющие темпы развития, уже в скором времени страна может потеснить стройные ряды сильнейших государств мира. Какой вектор она выберет — западный или восточный?

Премьер с метлой

Осенью 2014-го мировые издания вышли с фотографиями недавно избранного премьер-министра Индии Нарендры Моди с метлой в руках. Глава правительства страны с населением более чем 1,3 миллиарда убирал улицу в Нью-Дели. Так он открывал анонсированную им кампанию "Сваччх Бхарат" — "Чистая Индия". С ликвидации гор мусора, которыми традиционно завалены индийские города, начинались… экономические реформы.

В этом — вся Индия. "Страна чудес", как называют ее с древнейших времен, страна парадоксов. Третья (после Китая и США) по объему и седьмая по паритету ВВП экономика мира с самыми высокими темпами роста. Но в то же время — мировой рекордсмен по числу бедняков.

Каждый пятый житель (порядка 270 миллионов человек) — за чертой даже не бедности, а нищеты. Шансов что-то изменить в жизни у них практически нет — из-за непреодолимого гендерного, кастового, религиозного и регионального неравноправия. Страна самостоятельно запускает в космос спутники и считается одной из самых передовых в сфере развития IT-технологий. Однако при этом во многом остается в плену у средневекового уклада.

© AFP 2017 / STR Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время проведения кампании "Чистая Индия" в Нью-Дели. 2 октября 2014 © AFP 2017 / STR Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время проведения кампании "Чистая Индия" в Нью-Дели. 2 октября 2014

К экономическим показателям надо добавить военные: Индия — третья в мире по численности вооруженных сил и пятая по величине оборонного бюджета. Вместе с тем она не является постоянным членом Совета безопасности ООН и даже не входит в элитный клуб G7 — еще один парадокс. Мир будто не замечает подрастающую новую сверхдержаву. Правда, чтобы стать таковой, ей для начала предстоит убрать мусор с улиц.

Кто на новенького

Реформы, затеянные Моди, поначалу разочаровали: рост ВВП замедлился, развитие экономики слегка приостановилось. Индийские экономисты объясняют это целым рядом причин — неблагоприятная ситуация на внешнем рынке, искусственное снижение цен на продовольствие, девальвация национальной валюты, проблемы в банковском секторе и изменения налогового законодательства.

Тем не менее, аналитики сулят Индии скорый и бурный успех. Согласно прогнозам, ВВП на душу населения в долларах США до 2020 года вырастет в четыре раза. А к 2043 году индийская экономика превзойдет американскую.

Впрочем, не все настроены столь оптимистично. Сейчас рост ВВП страны на уровне семи процентов, а для того чтобы сбылись такие прогнозы, он должен быть 9-10 процентов — как в период интенсивного развития Китая с его однопартийной системой и регулируемой экономикой, считает профессор Института государственных финансов и политики Индии Нагапдуи Рангарудди Бханумурти.

"В индийском контексте достичь таких китайских темпов трудно, если не невозможно в принципе. Тем не менее, нет никаких сомнений, что Индия еще долгое время останется страной с одной из самых быстро растущих экономик в мире", — говорит Бханумурти.

"Лучшее, на что можно надеяться, это удвоение объема ВВП на душу населения к 2020 году. Обогнать США в ближайшие четверть века возможно, но лишь по такому, например, показателю, как паритет покупательной способности. И не в долларовом выражении", — соглашается директор индийского отделения Международного зернового совета (IGS) Пронаб Сен.

Если Индии удастся преодолеть внутренний дисбаланс между прогрессом и отсталостью, она может совершить очень существенный рывок в развитии, убежден в свою очередь главный экономист Евразийского банка развития, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик. "Низкий старт" лишь способствует успеху, и факторов, способных обеспечить быстрое развитие, более чем достаточно, считает он.

"Общий мировой тренд — старение населения. И тут Индия находится в очень выигрышном положении. С одной стороны, с точки зрения наличия трудовых ресурсов, которые явно будут в дефиците во многих других странах, включая Европу. В то же время, она будет испытывать меньшую нагрузку на пенсионную систему", — поясняет Лисоволик.

Один из таких факторов — демографическая ситуация. Через несколько лет Индия станет более густонаселенной, чем Китай. Прирост продолжается, и за счет этого она — одна из самых "молодых" в мире. Объясним на пальцах: если к 2050-му году средний возраст жителя Японии достигнет 53 лет, в Китае и Западной Европе будет в диапазоне 47-50 лет, то "средний индиец" останется 36-летним.

© AFP 2017 / Raveendrah Протест против теста на девственность в Нью-Дели, Индия © AFP 2017 / Raveendrah Протест против теста на девственность в Нью-Дели, Индия

Потенциальные перспективы впечатляющего развития Индии и превращение в одно из мощнейших государств планеты мало у кого вызывают сомнения — как внутри страны, так и за пределами. Другой вопрос — с каким из нынешних геополитических лагерей будущая сверхдержава заключит союз.

Лучший друг русского слона

"Индийский слон — лучший друг русского слона". Шутка во времена СССР была так же популярна, как и речевка "Хинди-руси пхай-пхай!", которую знал каждый школьник. Советский Союз тесно сотрудничал со "страной чудес", о советско-индийской дружбе и в Индии, и в России до сих пор многое напоминает.

Сегодня страны взаимодействуют по множеству направлений, однако общий объем этого сотрудничества пока не так велик. Россия — эксклюзивный партнер Индии в области атомной энергетики: Москва участвует в проекте "Куданкулам" по строительству шести АЭС в республике. В последние годы двусторонние торгово-экономические отношения развиваются, в основном, в рамках БРИКС: на повестке дня реализация амбициозного плана сооружения энергомоста, не менее амбициозны проекты по созданию Международного транспортного коридора "Север-Юг" и установлению Зеленого коридора, который должен облегчить сообщение через третьи страны.

"Между Россией и Индией многие десятилетия сохраняются прекрасные отношения, однако взаимный товарооборот при этом не растет. Эта явная аномалия отчасти может объясняться географическим фактором, отсутствием общей границы. Создание новых логистических коридоров поможет преодолеть эту проблему", — указывает Ярослав Лисоволик.

Индия проявила большую заинтересованность в создании зоны свободной торговли с государствами ЕврАзЭС и всячески форсирует их, надеясь получить доступ к огромному и еще недостаточно исследованному рынку в 180 миллионов человек и ВВП около 4 триллионов долларов. У нее есть шансы серьезно выиграть в таких отраслях, как фармацевтика, текстильная промышленность, сельское хозяйство и энергетика. Западные антироссийские санкции лишь повышают эти шансы.

"Индия позитивно оценивает свое участие в БРИКС и ШОС, поскольку видит в них возможность многостороннего взаимодействия со странами, имеющими общие интересы. Особенно это касается Китая и России. Достижение таких целей, как реализация реформ ООН, развитие открытой торговли, борьба с изменением климата и других являются едиными для всех стран-участниц, и Индия будет добиваться через эти форумы своих дипломатических и стратегических целей", — прокомментировал РИА Новости специалист по вопросам безопасности в Южной Азии доктор Смрути Паттанаик.

© РИА Новости / Дмитрий Альнуров Вывеска на русском языке на одном из базаров в Нью-Дели © РИА Новости / Дмитрий Альнуров Вывеска на русском языке на одном из базаров в Нью-Дели

"Участие Индии в БРИКС, ШОС, БИМСТЭК* и множестве других международных организаций ясно демонстрирует ее политику отказа от "блокового мышления": страна охотно участвует в тех объединениях, что создаются не против какого-то общего врага, а для совместного развития", — подчеркивает руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

Шагает сама по себе

То, что Индия — страна парадоксов, в полной мере демонстрируют ее отношения с Китаем. Давние противоречия, выплеснувшиеся в 1962-м в высокогорный военный конфликт, по сей день актуальные взаимные территориальные претензии, предоставление Индией убежища бежавшему с Тибета Далай-ламе — все это тяжким грузом лежит на политических отношениях, но никак не влияет на экономическое сотрудничество. Сегодня объем товарооборота Индии с Китаем превышает 70 миллиардов долларов — это на порядок больше, чем с Россией.

"Индия — пример прагматизма во внешней политике. Она не зацикливается на состоянии вражды с какой-либо страной, не переставая предъявлять претензии и требования, продолжает развивать с ней экономическое партнерство и делить стол в общих ассоциациях, что нередко помогает снизить напряженность в регионе и сгладить какие-то острые углы. Так произошло, в частности, на последнем саммите БРИКС, после которого атмосфера, сгущавшаяся вокруг Пекина и Дели, получила заметную разрядку", — говорит Лисоволик.

Нынешним летом США, Япония и Индия провели очередные ежегодные совместные учения Malabar 2017 в Бенгальском заливе. Они отрабатывали взаимодействие авианесущих кораблей. В маневрах участвовал индийский авианосец "Викрамадитья" с истребителями МиГ-29К/КУБ на палубе. Этот флагман ВМФ Индии был создан на базе российского тяжелого крейсера "Адмирал Горшков" — очередной парадокс.

Кстати, на днях стало известно, что Индия может отказаться от закупок российских палубных истребителей в пользу американских. Хотя именно Россию она по-прежнему называет наиболее перспективным партнером — прежде всего, потому, что Москва готова делиться с Дели не только продукцией, но и технологиями, создавать совместные производства. Проще говоря, и в области вооружений Индия сохраняет прагматизм и независимость. Главный же упор она делает на развитие собственной оборонной промышленности. Что подтверждает недавний отказ от закупки израильских ПТРК Spike в пользу собственных MPATGM.

"Политика Индии не основывается на выборе между Востоком и Западом. Многогранное международное партнерство представляется ее властям более прагматичной и конструктивной стратегией", — уверен бывший финансовый советник Минобороны Индии Амит Коушиш. Впрочем, эксперт убежден, что в сфере приобретения вооружений Россия останется основным индийским партнером на ближайшие десятилетия.

"Индия охотно участвует во многих международных организациях и вступает в сотрудничество с самыми разными странами, при этом всегда соблюдая определенную дистанцию и сохраняя пространство для собственного маневра. Стоит ожидать, что по мере укрепления ее позиций и в Азиатском регионе, и в мире, она будет проводить еще более самостоятельную политику с конкретными региональными интересами. Пока что мы видим балансирование — с целью получить как можно больше дивидендов от взаимодействия с различными центрами силы", — резюмирует Ярослав Лисоволик.

*БИМСТЭК или BIMSTEC — "Инициатива стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству". — Прим. Ред.