Страха нет: в Берлине открылась ярмарка, где в 2016 году произошел теракт

БЕРЛИН, 27 ноя – РИА Новости, Маргарита Костив. Рождественская ярмарка в Берлине на площади Брайтшайдплатц, в декабре 2016-го года ставшая местом теракта, в понедельник открылась для публики, передает корреспондент РИА Новости.

Ярмарка уже в 34-й раз будет принимать гостей ежедневно с 27 ноября до 7 января, за исключением дня годовщины теракта, которая будет отмечаться 19 декабря.

Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественской ярмарке в центре Берлина, в результате чего 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Он был связан с террористической группировкой ИГ*.

Теперь безопасно?

При входе на ярмарку с задумчивым видом стоит пожилой мужчина, в руках у него глинтвейн.

"Я здесь, потому что в том году мне удалось избежать теракта. Я был на рынке за день до произошедшего", — рассказал он. На вопрос РИА Новости, боится ли он повторения теракта, мужчина ответил: "В таком случае я сюда бы не пришёл".

В этом году к вопросу безопасности на рождественском рынке на Брайтшайдплатц подошли серьезнее. По периметру ярмарки стоят бетонные блоки, призванные предотвратить повторения автомобильного наезда. Также за безопасностью на рынке следят несколько охранников, ходит полицейский патруль, а также стоит, как минимум, одна полицейская машина.

На самом рынке ничего не напоминает о событиях прошлой зимы. До открытия ярмарки на площади стояли свечи, цветы и плакаты с жизнеутверждающими лозунгами. Сейчас их убрали, и в годовщину теракта, 19 декабря, состоится открытие монумента памяти жертв нападения.

Посетители есть

В 11 часов на рынке, несмотря на рабочий день, было уже достаточное количество посетителей — как местных жителей, так и иностранцев. Открытие ярмарки у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, безусловно, привлекло внимание и средств массовой информации: всюду можно было увидеть корреспондентов с камерами, микрофонами и фотоаппаратами.

К моменту открытия рынка почти все стенды были готовы принять посетителей, лишь некоторые были установлены не до конца. Рынок на Брайтшайдплатц содержательно ничем не отличается от остальных. Здесь гостей ожидают глинтвейн, немецкие, польские и чешские сладости и блюда, а также стенды с украшениями и одеждой.

* Террористическая организация, запрещена в России