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Страха нет: в Берлине открылась ярмарка, где в 2016 году произошел теракт

Сюжет:
Наезд грузовика на толпу в Берлине (268)
15:1727.11.2017
(обновлено: 15:18 27.11.2017)
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© AFP 2017 / Tobias SchwarzГрузовик, протаранивший рождественскую ярмарку в Берлине, Германия. Архивное фотоГрузовик, протаранивший рождественскую ярмарку в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2017 / Tobias Schwarz

БЕРЛИН, 27 ноя – РИА Новости, Маргарита Костив. Рождественская ярмарка в Берлине на площади Брайтшайдплатц, в декабре 2016-го года ставшая местом теракта, в понедельник открылась для публики, передает корреспондент РИА Новости.

Террористический акт в Берлине
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Теракт в Берлине: маршрут грузовика и данные о жертвах

Ребенок из семьи беженцев с Ближнего Востока на улице Гамбурга
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Мусульмане Германии заявили о еженедельных нападениях на свои мечети
Ярмарка уже в 34-й раз будет принимать гостей ежедневно с 27 ноября до 7 января, за исключением дня годовщины теракта, которая будет отмечаться 19 декабря.

Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественской ярмарке в центре Берлина, в результате чего 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Он был связан с террористической группировкой ИГ*.

Теперь безопасно? 

При входе на ярмарку с задумчивым видом стоит пожилой мужчина, в руках у него глинтвейн.

Тело подозреваемого в совершении теракта в Берлине Аниса Амри, застреленного полицейскими, в Милане
© REUTERS / Stringer
СМИ: предполагаемый берлинский террорист Анис Амри употреблял наркотики
"Я здесь, потому что в том году мне удалось избежать теракта. Я был на рынке за день до произошедшего", — рассказал он. На вопрос РИА Новости, боится ли он повторения теракта, мужчина ответил: "В таком случае я сюда бы не пришёл".

В этом году к вопросу безопасности на рождественском рынке на Брайтшайдплатц подошли серьезнее. По периметру ярмарки стоят бетонные блоки, призванные предотвратить повторения автомобильного наезда. Также за безопасностью на рынке следят несколько охранников, ходит полицейский патруль, а также стоит, как минимум, одна полицейская машина.

На самом рынке ничего не напоминает о событиях прошлой зимы. До открытия ярмарки на площади стояли свечи, цветы и плакаты с жизнеутверждающими лозунгами. Сейчас их убрали, и в годовщину теракта, 19 декабря, состоится открытие монумента памяти жертв нападения.

Грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине. Фото с места трагедии
© REUTERS / Fabrizio BenschПо меньшей мере 12 человек погибли на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в берлинском районе Шарлоттенбург, где в толпу врезался грузовик.Ситуация в Берлине после наезда грузовика на рождественскую ярмарку
© REUTERS / Fabrizio Bensch
По меньшей мере 12 человек погибли на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в берлинском районе Шарлоттенбург, где в толпу врезался грузовик.
© REUTERS / Pawel KopczynskiРанее полиция сообщила, что следователи исходят из того, что грузовик был направлен в толпу намеренно.Ситуация в Берлине после наезда грузовика на рождественскую ярмарку
© REUTERS / Pawel Kopczynski
Ранее полиция сообщила, что следователи исходят из того, что грузовик был направлен в толпу намеренно.
© REUTERS / Fabrizio BenschРанения получили 48 человек.Раненый на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Ранения получили 48 человек.
© REUTERS / Fabrizio BenschНа место происшествия прибыли наряды полиции и спасателей.Спасатели и полицейские на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS / Fabrizio Bensch
На место происшествия прибыли наряды полиции и спасателей.
© REUTERS / Fabrizio BenschБлижайшие улицы были полностью перекрыты, к Gedächtniskirche прибыли десятки карет скорой помощи. Для пострадавших была разбита большая белая палатка, там раненым оказывали первую помощь.Раненый на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Ближайшие улицы были полностью перекрыты, к Gedächtniskirche прибыли десятки карет скорой помощи. Для пострадавших была разбита большая белая палатка, там раненым оказывали первую помощь.
© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку.Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку
© РИА Новости / Николай Филяков
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Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
© REUTERS / Fabrizio BenschСообщается, что за рулем был, предположительно, беженец из Афганистана или Пакистана, а рядом находился польский гражданин, который работал на этой машине водителем.Грузовик, протаранивший рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Сообщается, что за рулем был, предположительно, беженец из Афганистана или Пакистана, а рядом находился польский гражданин, который работал на этой машине водителем.
© REUTERS / Christian MangМеры безопасности в городе усилены, полиция предполагает теракт.Полиция на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS / Christian Mang
Меры безопасности в городе усилены, полиция предполагает теракт.
© REUTERS / Pawel KopczynskiВласти сообщают, что среди пострадавших много туристов, их гражданство еще устанавливается. Российское посольство сообщило, что не располагает данными о пострадавших в происшествии россиянах и остается в тесном контакте с полицией.Спасатели на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS / Pawel Kopczynski
Власти сообщают, что среди пострадавших много туристов, их гражданство еще устанавливается. Российское посольство сообщило, что не располагает данными о пострадавших в происшествии россиянах и остается в тесном контакте с полицией.
© REUTERS / Pawel KopczynskiУ грузовика были польские номера. По данным берлинской полиции, машину могли украсть на стройке в Польше. Польский владелец грузовика рассказал, что днем водитель машины позвонил ему и сообщил, что "находится в районе, большинство жителей которого — мусульмане", а вскоре связь пропала.Грузовик, протаранивший рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS / Pawel Kopczynski
У грузовика были польские номера. По данным берлинской полиции, машину могли украсть на стройке в Польше. Польский владелец грузовика рассказал, что днем водитель машины позвонил ему и сообщил, что "находится в районе, большинство жителей которого — мусульмане", а вскоре связь пропала.
© REUTERS / Pawel KopczynskiВодитель грузовика скрылся с места преступления, но, по данным берлинской полиции, был схвачен, в настоящее время его допрашивают. Второй человек, который находился в кабине грузовика во время наезда, погиб.Полиция на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS / Pawel Kopczynski
Водитель грузовика скрылся с места преступления, но, по данным берлинской полиции, был схвачен, в настоящее время его допрашивают. Второй человек, который находился в кабине грузовика во время наезда, погиб.
© REUTERS / Pawel KopczynskiГрузовик давил людей на участке около 50 метров, переворачивал павильоны и рушил прилавки. Выезжая на соседнюю улицу, грузовик сбил один из павильонов и остановился.На месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS / Pawel Kopczynski
Грузовик давил людей на участке около 50 метров, переворачивал павильоны и рушил прилавки. Выезжая на соседнюю улицу, грузовик сбил один из павильонов и остановился.
© REUTERS / Fabrizio BenschБерлинцы несут на место трагедии цветы и свечи.Цветы на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Берлинцы несут на место трагедии цветы и свечи.
© REUTERS / Pawel KopczynskiПолиция и спасатели на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.Пожарные на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS / Pawel Kopczynski
Полиция и спасатели на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
© REUTERS / Fabrizio BenschСвечи на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.На месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Свечи на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
© REUTERS / Fabrizio BenschПосле произошедшего полиция Берлина призвала жителей и гостей города не выходить на улицу. Однако затем правоохранители сообщили, что угрозы в центре столицы нет.Полиция на месте трагедии, где грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© REUTERS / Fabrizio Bensch
После произошедшего полиция Берлина призвала жителей и гостей города не выходить на улицу. Однако затем правоохранители сообщили, что угрозы в центре столицы нет.
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Посетители есть 

Место наезда автобуса на пешеходов в Барселоне
© Фото : @Vil_Music
Теракты, связанные с наездом автомобилей на людей в мире в 2016-2017 годах
В 11 часов на рынке, несмотря на рабочий день, было уже достаточное количество посетителей — как местных жителей, так и иностранцев. Открытие ярмарки у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, безусловно, привлекло внимание и средств массовой информации: всюду можно было увидеть корреспондентов с камерами, микрофонами и фотоаппаратами.

К моменту открытия рынка почти все стенды были готовы принять посетителей, лишь некоторые были установлены не до конца. Рынок на Брайтшайдплатц содержательно ничем не отличается от остальных. Здесь гостей ожидают глинтвейн, немецкие, польские и чешские сладости и блюда, а также стенды с украшениями и одеждой.
* Террористическая организация, запрещена в России

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