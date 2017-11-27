Страха нет: в Берлине открылась ярмарка, где в 2016 году произошел теракт

15:1727.11.2017
(обновлено: 15:18 27.11.2017)
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БЕРЛИН, 27 ноя – РИА Новости, Маргарита Костив. Рождественская ярмарка в Берлине на площади Брайтшайдплатц, в декабре 2016-го года ставшая местом теракта, в понедельник открылась для публики, передает корреспондент РИА Новости.
Ярмарка уже в 34-й раз будет принимать гостей ежедневно с 27 ноября до 7 января, за исключением дня годовщины теракта, которая будет отмечаться 19 декабря.
Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественской ярмарке в центре Берлина, в результате чего 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Он был связан с террористической группировкой ИГ*.
Теперь безопасно?
При входе на ярмарку с задумчивым видом стоит пожилой мужчина, в руках у него глинтвейн.
"Я здесь, потому что в том году мне удалось избежать теракта. Я был на рынке за день до произошедшего", — рассказал он. На вопрос РИА Новости, боится ли он повторения теракта, мужчина ответил: "В таком случае я сюда бы не пришёл".
В этом году к вопросу безопасности на рождественском рынке на Брайтшайдплатц подошли серьезнее. По периметру ярмарки стоят бетонные блоки, призванные предотвратить повторения автомобильного наезда. Также за безопасностью на рынке следят несколько охранников, ходит полицейский патруль, а также стоит, как минимум, одна полицейская машина.
На самом рынке ничего не напоминает о событиях прошлой зимы. До открытия ярмарки на площади стояли свечи, цветы и плакаты с жизнеутверждающими лозунгами. Сейчас их убрали, и в годовщину теракта, 19 декабря, состоится открытие монумента памяти жертв нападения.
По меньшей мере 12 человек погибли на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в берлинском районе Шарлоттенбург, где в толпу врезался грузовик.
Ранее полиция сообщила, что следователи исходят из того, что грузовик был направлен в толпу намеренно.
Ранения получили 48 человек.
На место происшествия прибыли наряды полиции и спасателей.
Ближайшие улицы были полностью перекрыты, к Gedächtniskirche прибыли десятки карет скорой помощи. Для пострадавших была разбита большая белая палатка, там раненым оказывали первую помощь.
Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
Сообщается, что за рулем был, предположительно, беженец из Афганистана или Пакистана, а рядом находился польский гражданин, который работал на этой машине водителем.
Меры безопасности в городе усилены, полиция предполагает теракт.
Власти сообщают, что среди пострадавших много туристов, их гражданство еще устанавливается. Российское посольство сообщило, что не располагает данными о пострадавших в происшествии россиянах и остается в тесном контакте с полицией.
У грузовика были польские номера. По данным берлинской полиции, машину могли украсть на стройке в Польше. Польский владелец грузовика рассказал, что днем водитель машины позвонил ему и сообщил, что "находится в районе, большинство жителей которого — мусульмане", а вскоре связь пропала.
Водитель грузовика скрылся с места преступления, но, по данным берлинской полиции, был схвачен, в настоящее время его допрашивают. Второй человек, который находился в кабине грузовика во время наезда, погиб.
Грузовик давил людей на участке около 50 метров, переворачивал павильоны и рушил прилавки. Выезжая на соседнюю улицу, грузовик сбил один из павильонов и остановился.
Берлинцы несут на место трагедии цветы и свечи.
Полиция и спасатели на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
Свечи на Брайтшайдплац в Берлине, неподалеку от которой грузовик протаранил рождественскую ярмарку.
После произошедшего полиция Берлина призвала жителей и гостей города не выходить на улицу. Однако затем правоохранители сообщили, что угрозы в центре столицы нет.
Посетители есть
В 11 часов на рынке, несмотря на рабочий день, было уже достаточное количество посетителей — как местных жителей, так и иностранцев. Открытие ярмарки у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, безусловно, привлекло внимание и средств массовой информации: всюду можно было увидеть корреспондентов с камерами, микрофонами и фотоаппаратами.
К моменту открытия рынка почти все стенды были готовы принять посетителей, лишь некоторые были установлены не до конца. Рынок на Брайтшайдплатц содержательно ничем не отличается от остальных. Здесь гостей ожидают глинтвейн, немецкие, польские и чешские сладости и блюда, а также стенды с украшениями и одеждой.
* Террористическая организация, запрещена в России