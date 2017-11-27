Суд в Киеве 29 ноября рассмотрит жалобу сына Авакова на арест его квартиры

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд Киева 29 ноября рассмотрит апелляционную жалобу сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра на арест его квартиры, сообщается на сайте суда.

Ранее суд в Киеве арестовал квартиру Авакова-младшего, а также недвижимость еще двух фигурантов дела о растрате государственных средств.

Начало судебного заседания запланировано на 11.45 (12.45 мск).

Сына министра подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь. Первого ноября суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Глава МВД уверен, что его сын в суде докажет свою невиновность.