Рахой считает абсурдной идею о голосовании в Каталонии по членству в ЕС

МАДРИД, 27 ноя – РИА Новости. Председатель правительства Испании Мариано Рахой назвал "абсурдом" идею, высказанную бывшим главой каталонского женералитета Карлесом Пучдемоном о проведении голосования по сохранению Каталонии в составе Европейского союза.
"Абсурдно утверждать, что Каталония выйдет из ЕС. Европейский союз — это регион мира с самым высоким уровнем демократии, свободы, прав человека, а также лучший регион мира в плане внимания к людям и их благосостоянию", — сказал Рахой журналистам в Мадриде.
"Он (Пучдемон – ред.) может говорить, что хочет. Но сейчас должны свое слово сказать люди, а не он", — добавил глава испанского правительства.
Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.