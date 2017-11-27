Рахой считает абсурдной идею о голосовании в Каталонии по членству в ЕС

МАДРИД, 27 ноя – РИА Новости. Председатель правительства Испании Мариано Рахой назвал "абсурдом" идею, высказанную бывшим главой каталонского женералитета Карлесом Пучдемоном о проведении голосования по сохранению Каталонии в составе Европейского союза.

Такое предложение Пучдемон озвучил в интервью израильскому телеканалу Kan. В этом интервью бывший глава правительства Каталонии раскритиковал политику ЕС, назвав его "клубом упаднических и устаревших стран", который "нечувствителен к нарушению прав человека", где "правят немногие", связанные "с экономическими интересами, вызывающими все больше вопросов". При этом он заявил о себя как о стороннике Евросоюза и еврозоны, но призвал к необходимости улучшения организации.

"Абсурдно утверждать, что Каталония выйдет из ЕС. Европейский союз — это регион мира с самым высоким уровнем демократии, свободы, прав человека, а также лучший регион мира в плане внимания к людям и их благосостоянию", — сказал Рахой журналистам в Мадриде.

"Он (Пучдемон – ред.) может говорить, что хочет. Но сейчас должны свое слово сказать люди, а не он", — добавил глава испанского правительства.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.