Слуцкий заявил о своем возможном участии в заседании комиссии ПАСЕ в Париже

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что может принять участие в заседании политической комиссии ПАСЕ, которое пройдет 14 декабря в Париже.
Ранее член комитета, глава группы "Объединенные европейские левые" в ПАСЕ Тини Кокс сообщил, что Президентский комитет Ассамблеи намерен пригласить представителей России на заседание в Париж 14 декабря для обмена мнениями о будущем Совета Европы.
"Насчет наших контактов — 14 декабря ПАСЕ приглашает на заседание политической комиссии делегацию комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, в которой, возможно, и я приму участие. Но это никоим образом не значит, что мы будем рассматривать вопрос возвращения или каким-то образом это совместное заседание явится фактором для пересмотра позиции РФ в отношении участия в работе ПАСЕ в 2018 году", — сказал Слуцкий журналистам.
Слуцкий подчеркнул, что депутаты Госдумы находятся в контакте со всеми политическими группами. "Можно констатировать, что медленно, но верно обстановка сдвигается в лучшую сторону. Но процесс этот долгий. С этой точки зрения, можно сказать, что вероятность принятия поправок в регламент ПАСЕ, запрещающих лишения права голоса или любую другую дискриминацию в отношении национальных делегаций, на январской сессии ПАСЕ практически исключена. Здесь надо быть реалистами", — полагает он.
"Вместе с тем, я всегда был сторонником сохранения сотрудничества России с Советом Европы, каким бы непростым оно ни было. Считаю, что нам нельзя терять эту самую широкоохватную европейскую организацию", — подчеркнул он.