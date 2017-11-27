Слуцкий заявил о своем возможном участии в заседании комиссии ПАСЕ в Париже

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что может принять участие в заседании политической комиссии ПАСЕ, которое пройдет 14 декабря в Париже.

Ранее член комитета, глава группы "Объединенные европейские левые" в ПАСЕ Тини Кокс сообщил, что Президентский комитет Ассамблеи намерен пригласить представителей России на заседание в Париж 14 декабря для обмена мнениями о будущем Совета Европы.

"Насчет наших контактов — 14 декабря ПАСЕ приглашает на заседание политической комиссии делегацию комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, в которой, возможно, и я приму участие. Но это никоим образом не значит, что мы будем рассматривать вопрос возвращения или каким-то образом это совместное заседание явится фактором для пересмотра позиции РФ в отношении участия в работе ПАСЕ в 2018 году", — сказал Слуцкий журналистам.

"То, что генсек Совета Европы Турбьен Ягланд, рискуя остаться без российского взноса (как известно, Турция также вышла из состава основных плательщиков СЕ) очень хотел бы повлиять на ПАСЕ в вопросе сотрудничества с Россией — это известный факт. Но ПАСЕ это не та структура, на которую можно повлиять простым "переключениям тумблера". Расклад сил в ассамблее не изменился", — отметил он.

Слуцкий подчеркнул, что депутаты Госдумы находятся в контакте со всеми политическими группами. "Можно констатировать, что медленно, но верно обстановка сдвигается в лучшую сторону. Но процесс этот долгий. С этой точки зрения, можно сказать, что вероятность принятия поправок в регламент ПАСЕ, запрещающих лишения права голоса или любую другую дискриминацию в отношении национальных делегаций, на январской сессии ПАСЕ практически исключена. Здесь надо быть реалистами", — полагает он.

Глава думского комитета подчеркнул, что крайне затруднительно говорить о возвращении делегации РФ в полном составе в ПАСЕ без принятия таких регламентных изменений.

"Вместе с тем, я всегда был сторонником сохранения сотрудничества России с Советом Европы, каким бы непростым оно ни было. Считаю, что нам нельзя терять эту самую широкоохватную европейскую организацию", — подчеркнул он.