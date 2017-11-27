ГРОЗНЫЙ, 27 ноя – РИА Новости. Родственники женщин и детей, оказавшихся в иракских лагерях после освобождения подконтрольных ИГ* территорий, просят власти Ирака предоставить информацию об их судьбе, сообщила РИА Новости член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова.

По ее словам, на прошлой неделе группа матерей передала представителям иракского посольства в Москве пакет документов с фото и видеоматериалами, подтверждающими, по их утверждениям, факт пребывания их дочерей и внуков в лагерях под Мосулом.

"Они лишь хотят знать, куда делись их дочери и внуки, которые последний раз выходили с ними на связь из осажденного Мосула. Позднее в ходе поисков эти женщины раздобыли фото и видеозаписи, на которых в день взятия Мосула правительственными войсками видны плененные вдовы и дети членов ИГ*. На записи слышны голоса женщин, детей. Матери уверены, что среди них были и их дочери. Они в отчаянии и готовы добиваться информации о судьбе детей у стен иракского посольства", — рассказала Саратова.

В списках правозащитницы свыше 600 женщин и детей, которые могут находиться в двух лагерях под Мосулом и в плену у курдских отрядов ополченцев пешмерга.

"Во время встречи в посольстве Ирака женщины ставили вопрос о том, почему нет списков российских граждан, находящихся в закрытых лагерях и почему матери не могут посетить их в сопровождении представителей международных организаций, чтобы идентифицировать своих детей. Однако дипломат, который разговаривал с нами, представившись Хусейном, отнесся к просьбам женщин весьма негативно, обвинив их том, что их дети поехали туда воевать", — отметила Саратова.

По ее словам, речь идет не о мужчинах, которые пошли воевать за ИГ*, а о женщинах и детях, которые, по сути, стали заложниками глав семейств.

"Если этих женщин по законам Ирака обвиняют в каких-то преступлениях, то родные имеют право знать об этом. Сейчас не время обижаться и обвинять друг друга в том, кто, куда поехал и зачем, у террористов и преступников нет национальности. Ближневосточный конфликт унес тысячи жизней и виноваты в этом не мамы: ни российские, ни иракские, ни сирийские. Российских женщин и детей нужно возвращать, и уж потом определять, кто виноват", — считает правозащитница.

По ее мнению, "нужна политическая воля, чтобы решить этот вопрос", поскольку "матери намерены искать своих детей до тех пор, пока не прояснится их судьба".

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.

* Террористическая организация, запрещена в России