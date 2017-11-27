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Матери россиянок, попавших лагеря в Ираке из ИГ*, пытаются узнать их судьбу

14:4827.11.2017
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© AFP 2017 / Ahmad Al-RubayeСтена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Архивное фотоСтена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye

ГРОЗНЫЙ, 27 ноя – РИА Новости. Родственники женщин и детей, оказавшихся в иракских лагерях после освобождения подконтрольных ИГ* территорий, просят власти Ирака предоставить информацию об их судьбе, сообщила РИА Новости член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова.

Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Militant website
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По ее словам, на прошлой неделе группа матерей передала представителям иракского посольства в Москве пакет документов с фото и видеоматериалами, подтверждающими, по их утверждениям, факт пребывания их дочерей и внуков в лагерях под Мосулом.

"Они лишь хотят знать, куда делись их дочери и внуки, которые последний раз выходили с ними на связь из осажденного Мосула. Позднее в ходе поисков эти женщины раздобыли фото и видеозаписи, на которых в день взятия Мосула правительственными войсками видны плененные вдовы и дети членов ИГ*. На записи слышны голоса женщин, детей. Матери уверены, что среди них были и их дочери. Они в отчаянии и готовы добиваться информации о судьбе детей у стен иракского посольства", — рассказала Саратова.

В списках правозащитницы свыше 600 женщин и детей, которые могут находиться в двух лагерях под Мосулом и в плену у курдских отрядов ополченцев пешмерга.

"Во время встречи в посольстве Ирака женщины ставили вопрос о том, почему нет списков российских граждан, находящихся в закрытых лагерях и почему матери не могут посетить их в сопровождении представителей международных организаций, чтобы идентифицировать своих детей. Однако дипломат, который разговаривал с нами, представившись Хусейном, отнесся к просьбам женщин весьма негативно, обвинив их том, что их дети поехали туда воевать", — отметила Саратова.

Джаннет Эрежебова с фотографиями своей дочери и внуков
© РИА Новости / Марина Луковцева
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По ее словам, речь идет не о мужчинах, которые пошли воевать за ИГ*, а о женщинах и детях, которые, по сути, стали заложниками глав семейств.

"Если этих женщин по законам Ирака обвиняют в каких-то преступлениях, то родные имеют право знать об этом. Сейчас не время обижаться и обвинять друг друга в том, кто, куда поехал и зачем, у террористов и преступников нет национальности. Ближневосточный конфликт унес тысячи жизней и виноваты в этом не мамы: ни российские, ни иракские, ни сирийские. Российских женщин и детей нужно возвращать, и уж потом определять, кто виноват", — считает правозащитница.

По ее мнению, "нужна политическая воля, чтобы решить этот вопрос", поскольку "матери намерены искать своих детей до тех пор, пока не прояснится их судьба".

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© AFP 2017 / dpa/ Di Matti
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На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.

* Террористическая организация, запрещена в России

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