Эквадор пригласил российские компании поучаствовать в строительстве завода

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Эквадор приглашает российские компании принять участие в создании в стране нефтеперерабатывающего завода мощностью 300 тысяч баррелей нефти в день, сообщил министр внешней торговли Эквадора Пабло Кампана.

"Наш самый большой проект — это нефтеперерабатывающий завод на тихоокеанском побережье, который может перерабатывать 300 тысяч баррелей нефти в день. Мне кажется, это очень важные данные для российских предприятий", — сказал министр на презентации инвестиционного потенциала страны.

По его словам, после строительства нового НПЗ 60% нефтепродуктов планируется реализовывать на внутреннем рынке Эквадора, 40% будет экспортироваться в соседние страны, где существует дефицит топлива.

"Мы считаем, что этот завод мог бы стоить до 15 миллиардов долларов… мы предлагаем разные способы: и фиксированный тариф, и концессии, и совместные предприятия, коммерциализацию продукта переработки. Мы предлагаем выгодные управляющие модели, рентабельные для инвесторов. Сейчас есть предприятия, которые хотят инвестировать в проект и создать консорциум: Великобритания, США, Китай, и на прошлой неделе мы увидели интерес у Арабских Эмиратов. Мы надеемся, что и российские предприятия тоже будут участвовать в этом проекте", — заключил он.

В материалах к презентации сообщается, что речь идет о проекте НПЗ "Элрой Альфаро" в провинции Манаби. На заводе предлагается производить топливо по стандартам Евро-5; основными продуктами станут бензин, авиакеросин, дизельное топливо, полипропилен, бензол, ксилол, нефтяной кокс и сера уже проведена технико-экономическая оценка и базовая инженерия проекта, подготовка места и инфраструктуры.

Завод планируется построить в рамках государственно-частного партнерства: государство будет поставлять нефть и покупать нефтепродукты по фиксированной цене за баррель, а инвестор построит и будет обеспечивать работу НПЗ в течение 25 лет, после чего передаст завод государству. Инвестору будут предоставлены льготы по налогам и сборам. Планируемый срок окупаемости проекта — 8-9 лет.