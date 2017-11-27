Ли Юн утвержден на пост гендиректора ЮНИДО на второй срок

ВЕНА, 27 ноя — РИА Новости. Генконференция Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO, ЮНИДО), очередная сессия которой открылась в понедельник в Вене, утвердила кандидатуру представителя КНР Ли Юна на пост гендиректора, предает корреспондент РИА Новости.

Ли Юн, который занимает этот пост с 2013 года, будет возглавлять организацию до 2021 года. Его кандидатура, единственная из выдвинутых на эту должность, была рекомендована Советом по промышленному развитию на заседании 27 июня.

Председатель Генконференции — посол Белоруссии в Австрии Елена Купчина провела соответствующую процедуру и подписала с Ли Юном контракт. Он поклялся добросовестно выполнять свои обязанности, действуя в интересах организации и не принимая никаких указаний в исполнении полномочий ни от одного правительства, не имеющего отношения к организации.

Ранее Ли Юн десять лет занимал пост вице-министра в Минфине КНР и члена комитета по денежной политике Национального банка Китая. Он занимался продвижением основных реформ финансового сектора Китая, нацелив крупные финансовые учреждения на установление корпоративного управления, улучшение работы с токсичными активами и улучшение управления рисками. Ли Юн играл ключевую роль в развитии сотрудничества между Китаем и международными организациями, занимающимися развитием, такими как Группа Всемирного банка и Азиатский банк развития.