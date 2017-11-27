В Токио задержали мужчину, напавшего на стюардесс

ТОКИО, 27 ноя — РИА Новости. Сотрудники токийской полиции задержали 70-летнего мужчину по обвинению в нарушении авиационного законодательства и нападении на двух бортпроводниц после того, как те попросили его застегнуть ремень безопасности и не вставать со своего места во время движения самолета.

По данным агентства Jiji со ссылкой на представителей правоохранительных органов, инцидент произошел еще 2 августа, но задержание стало возможно лишь недавно, после того, как пострадавшие стюардессы предоставили в полицию медицинские справки о полученных травмах.

Согласно материалам дела,70-летний Ёсинэ Аида прибыл в столицу из префектуры Аомори. После того, как самолет приземлился в аэропорту Ханеда и еще находился в движении, пожилой японец расстегнул ремень безопасности и встал со своего места. Обслуживающие рейс бортпроводницы попросили его вернуться на свое место и застегнуть ремень безопасности, после чего мужчина начал громко выкрикивать оскорбления, а перед выходом из самолета сумел ударить несколько раз двух стюардесс по ногам и в район поясницы.

По словам сотрудников токийской полиции, пожилой мужчина в момент инцидента пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Информации о том, какое наказание может грозить 70-летнему японцу, пока не сообщается.