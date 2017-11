ПЕКИН, 27 ноя — РИА Новости. Два мальчика на юге Китая три часа ехали из деревни в город, спрятавшись под днищем автобуса, чтобы увидеть родителей, сообщает портал "Наньго цзаобао".

Инцидент произошел в прошлый четверг, однако получил широкую огласку в понедельник, так как привлек внимание к достаточно острой проблеме с "брошенными" в сельской местности детьми, чьи родители вынуждены оставлять дома в поиске заработка в больших городах. Согласно данным негосударственной организации On the Road to School, таких детей в Китае насчитывается около 23 миллионов.

Два мальчика в возрасте около 8 лет сбежали из школы до начала уроков в Нацзо-Мяоской национальной волости Гуанси-Чжуанского автономного района, после чего им удалось незамеченными пробраться под рейсовый автобус до города Байсэ.

Мальчиков обнаружили сотрудники безопасности, когда автобус остановился на станции в уезде Силинь. Сотрудники автобусной станции беспокоились, что дети травмированы такой поездкой протяженностью 80 километров, однако мальчики не пострадали. Работники станции накормили детей и почистили их одежду, так как они были полностью испачканы дорожной грязью.

Работники станции сообщили журналистам, что родители мальчиков на самом деле работают не в городе Байсэ, куда направлялись дети, а намного дальше — в соседней провинции Гуандун. Однако родственники посчитали, что, если детям сказать, что родители работают в близко расположенном городе, они будут чувствовать себя лучше.

Дети были переданы полиции, сотрудники которой связались с их школой, после чего благополучно вернули их в учебное заведение.