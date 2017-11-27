Эксперт объяснил слова генсека Совета Европы о выходе России из организации

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев считает, что генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд, говоря о Крыме, пытается донести до Запада мысль, что возможности давления на Россию по этому вопросу через ПАСЕ исчерпаны.

Накануне Ягланд заявил газете Financial Times, что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом: членство РФ в организации важно как для россиян, так и для Европы. По его словам, это не означает согласие на присоединение Крыма, но отметил, что задачи организации – "защищать права человека в России и в Крыму или в любом месте на континенте, где живут люди".

Берестнев заявил РИА Новости, что "Ягланд пытается донести до понимания столиц, что с позицией России о необходимости серьёзного изменения процедур ПАСЕ надо считаться и что политика, проводимая в ПАСЕ заднескамеечными депутатами из малых стран Европы, завела организацию в тупик".

"Очевидно, что не все его собеседники в западных столицах осознали серьёзность кризиса, поэтому генсек расширяет аудиторию и через авторитетное СМИ (отдельно стоит обратить внимание, что это британская газета) практически кричит в уши западноевропейских заигравшихся политиков и общественного мнения — возможности давления на Россию по Крыму через ПАСЕ исчерпаны, надо сделать шаг назад и искать другие механизмы", — сказал РИА Новости эксперт. Он добавил, что "иначе цена для всех будет слишком велика".

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

В конце июня российская сторона уведомила Страсбург о прекращении выплаты части своих взносов за 2017 год. Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью РИА Новости говорил, что российская сторона может в 2018 году не подать список своей делегации на зимнюю сессию ПАСЕ, это возможный вынужденный шаг, продиктованный политикой Совета Европы.