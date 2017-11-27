Украине "нечего делать в ПАСЕ" в случае возвращения России, заявили в Раде

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Украинской делегации будет нечего делать в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в случае возвращения в ее состав России, написал в понедельник на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев.

Как сообщила накануне газета Financial Times , генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом. В частности, он считает, что выход РФ из ПАСЕ стал бы "большим шагом назад для Европы".

По мнению главы украинской делегации в ПАСЕ, Ягланд открыто выступил за возвращение России в Ассамблею без выполнения резолюций. "Если это произойдет (возвращение РФ в состав ПАСЕ – ред.), то, по моему мнению, украинской делегации там больше нечего делать, потому что с того момента все резолюции Ассамблеи потеряют смысл вследствие самоуничтожения",- написал Арьев

Вместе с тем он не исключает, что ПАСЕ "не купится на манипуляции Ягланда". Арьев добавил, что генсек Совета Европы "давно стремится снизить влияние парламентариев в Совете Европы путем дискредитации ее представительного органа". Арьев также считает, что у Ягланда нет мандата на переговоры с Россией о ее возвращении в ПАСЕ.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.