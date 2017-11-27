Молдавские депутаты-социалисты встретятся с коллегами в России

КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Депутаты фракции молдавской Партии социалистов намерены принять участие в заседании межпарламентской группы дружбы "Молдавия – Россия" несмотря на отказ постоянного бюро парламента республики.

Ранее постоянное бюро парламента Молдавии отклонило предложение Партии социалистов республики делегировать группу депутатов для участия в заседании межпарламентской группы дружбы Молдавия-Россия, запланированном на 11-13 декабря в Москве.

"Партия социалистов выражает крайнее возмущение попыткой парламентского большинства заблокировать деятельность межпарламентской группы дружбы "Молдавия – Россия"… Партия социалистов Молдавии заявляет, что заседание межпарламентской группы дружбы "Молдавия – Россия" состоится несмотря на противодействие противников сближения наших государств как внутри страны, так и за ее пределами. В заседании примут депутаты парламентской фракции Партии социалистов", — сообщили в пресс-службе политформирования.

Там также подчеркнули, что "впервые для участия в заседании межпарламентской группы дружбы "Молдавия – Россия" приглашены депутаты Народного собрания Гагаузии и Верховного совета Приднестровья".

"Партия социалистов будет и далее прилагать все усилия для успешного развития молдавско-российских отношений на межпарламентском, межрегиональном и местном уровне. Народы наших стран хотят дружить между собой, и этой дружбе не сможет помешать никакая политическая группировка", — отметили в пресс-службе.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон, который до избрания лидером республики руководил Партией социалистов, заявлял, что встречи между парламентариями Молдавии и Государственной думы Российской Федерации не проходили вот уже более 9 лет. По его мнению, активизация межпарламентского сотрудничества будет способствовать расширению и углублению молдавско-российских отношений.