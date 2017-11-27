В Туркмении установили дату проведения единого дня голосования

АШХАБАД, 27 ноя — РИА Новости. В Туркмении установлен единый день голосования – последнее воскресенье марта, сообщает в понедельник русскоязычная правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

В опубликованном в газете законе Туркменистана "О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Туркменистана" часть первая статьи 4 дополнена некоторыми абзацами.

"Выборы Президента Туркменистана, депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана, членов халк маслахаты (народного совета), Генгешей (советов) проводятся в последнее воскресенье марта. Выбора членов халка маслахыты, Генгеша в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве могут быть проведены в иные сроки", — говорится в них.

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее дата голосования определялась постановлением парламента.