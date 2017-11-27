У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 7:11 понедельника по времени UTC (10.11 среды мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 25 километрах к юго востоку от города Тарон. Очаг землетрясения залегал на глубине 57,8 километра.

Информация жертвах и разрушениях не поступала.