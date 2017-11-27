Аэрофобия помешала Австрии экстрадировать "авторитета" Гагиева, узнали СМИ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вена не смогла экстрадировать криминального авторитета Аслана Гагиева в Россию из-за якобы развившейся у него редкой формы аэрофобии, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ".

Как сообщалось ранее, Высший земельный суд Вены удовлетворил запрос Генпрокуратуры России о выдаче криминального авторитета Аслана Гагиева, обвиняемого в организации 60 убийств, 12 сентября текущего года.

"Перед отправкой Аслана Гагиева в аэропорт Вены его адвокаты представили участникам экстрадиционного мероприятия справку о том, что у криминального авторитета за время пребывания в австрийской тюрьме развилась редкая форма аэрофобии, при которой обвиняемый просто может не пережить перелета в Россию", — пишет газета.

Защитники Гагиева также обратились с жалобой в Высший земельный суд Вены, потребовав отменить все ранее принятые по выдаче Аслана Гагиева решения, добавляет издание. Они также указали, что ФСИН России не сможет обеспечить нахождение криминального авторитета в СИЗО в условиях, соответствующих принятым в Европе и не обеспечат безопасность Гагиева в тюрьме.

"В случае если Высший земельный суд снова займет сторону российского надзорного органа, адвокаты намерены обжаловать действия австрийских властей в Европейском суде по правам человека, а до рассмотрения жалобы по существу добиться от ЕСПЧ приостановления решения вопроса об экстрадиции Аслана Гагиева в РФ", — добавляется издание.

Преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других людей. Преступления совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии.

Ряд участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Гагиев в 2015 году был задержан в Австрии, где он пытался получить статус беженца, начался длительный процесс его экстрадиции в Россию. В минувшем сентябре Высший земельный суд Вены удовлетворил запрос России о выдаче Гагиева.

Среди наиболее резонансных преступлений, совершенных ОПГ Гагиева, — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.