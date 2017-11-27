Торговый центр в штате Нью-Йорк эвакуировали из-за одного выстрела

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Посетителей торгового центра в американском штате Нью-Йорк эвакуировали после того, как мужчина произвел один выстрел в пол, сообщает телеканал CBS New York со ссылкой на представителя полиции Роберта Хертмана.

Как сообщил Хертман, инцидент произошел недалеко от магазина American Eagle Outfitters. По его словам, пока не установлено, намеренно или случайно мужчина разрядил оружие. Полиция продолжает поиск предполагаемого участника происшествия.

"Был такой звук, будто что-то упало, стул или еще что. Был всего один выстрел", — сказал телеканалу также сотрудник торгового центра Грисмайл Альманзар.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в торговом центре к северу от города Нью-Йорк около 15.15 по местному времени (23.15 мск). Посетители были эвакуированы. Полиция подтвердила, что в результате инцидента пострадали два человека.