МИД России: КНДР и США не отвергали дорожную карту по урегулированию

МОРГУЛОВ: НИ ВАШИНГТОН, НИ ПХЕНЬЯН НЕ ОТВЕРГЛИ РОССИЙСКУЮ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ

МОСКВА СОЖАЛЕЕТ, ЧТО УЧЕНИЯ США И СОЮЗНИКОВ У КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА ОСЛОЖНЯЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ РОССИЙСКОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ — МОРГУЛОВ

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