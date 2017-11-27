На Кубе скончался один из ближайших сподвижников Фиделя Кастро

МЕХИКО, 27 ноя — РИА Новости. Один из ближайших сподвижников Фиделя Кастро, Армандо Харт Давалос, скончался в воскресенье на Кубе по причине дыхательной недостаточности, сообщает газета Granma.

Он был одним из основателей революционного "Движения 26 июля", несколько раз до победы революции сидел в тюрьме за свою революционную деятельность.

После победы революции в январе 1959 года Харт занимал ряд высоких должностей в новом правительстве Кубы. Так, он был министром образования, сыграв значительную роль в ликвидации неграмотности на острове. В 1976 году Харт был назначен на пост министра культуры, он занимал эту должность более 20 лет.