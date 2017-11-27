Россия считает, что есть возможность прямых переговоров между США и КНДР

СЕУЛ, 27 сен — РИА Новости. Москва считает, что при дальнейшей сдержанности сторон существует возможность прямых переговоров между США и КНДР, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Если демонстрируемая Пхеньяном последние два месяца сдержанность, а с 15 сентября Пхеньян не проводит испытательных пусков, была бы встречена соответствующими ответными шагами со стороны США и их союзников, то тогда можно было перейти к реализации второго этапа нашей (с КНР) дорожной карты, а именно — начать прямые американо-северокорейские переговоры", — сказал Моргулов на сессии клуба "Валдай" в Сеуле.

Возможно это? Абсолютно уверен, что возможно", — подчеркнул замглавы МИД РФ.