Моргулов предположил, что могут обсудить на прямых переговорах США и КНДР

СЕУЛ, 27 ноя — РИА Новости. Главной темой возможных прямых переговоров США и КНДР могло бы стать обсуждение принципов мирного сосуществования, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Ранее он заявил о возможности проведения таких консультаций при соблюдении обеими сторонами сдержанности.

"Какова тема переговоров могла бы быть в первую очередь предложена? Тема очень простая: принципы мирного сосуществования. Уверен, что именно отсутствие такой договоренности о принципах мирного сосуществования и порождает взаимную враждебность и недоверие (США и КНДР — ред.)", — отметил Моргулов.