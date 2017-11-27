СМИ сообщили о стрельбе в торговом центре в штате Нью-Йорк

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре в штате Нью-Йорк, два человека получили ранения, посетители были эвакуированы, сообщает телеканал WCVB.

Инцидент произошел около 15.15 по местному времени (23.15 мск) к северу от города Нью-Йорк. По словам очевидца, не менее двух человек получили ранения. По данным телеканала, местные власти "не верят, что там есть действующий стрелок".

Active shooter reported at mall north of New York City https://t.co/m3gqnWSAOm pic.twitter.com/7tJ3Ti9VYt — WCVB-TV Boston (@WCVB) 26 ноября 2017 г.

​Телеканал WXYZ сообщил, что полиция разыскивает стрелявшего.