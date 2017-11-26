Обвиненный в домогательствах сенатор Эл Франкен вернется к работе

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сенатор США от Миннесоты Эл Франкен, обвиненный в домогательствах, сообщил газете Star Tribune, что намерен вернуться к работе в понедельник.

"Я с нетерпением жду возвращения к работе завтра", — сообщил Эл Франкен. Он добавил, что ему "неловко и стыдно". "Я подвел многих людей и я надеюсь, что я смогу загладить свою вину перед ними и постепенно вернуть их доверие", — сказал сенатор.

Ранее журналистка Лиэнн Туиден обвинила Франкена, что тот в 2006 году, еще до избрания сенатором, насильно поцеловал ее, а затем сфотографировался, хватая спящую Туиден за грудь обеими руками.

Последнее обвинение подтверждено обнародованной фотографией. Франкен извинился, а Туиден заявила, что принимает его извинения и не будет добиваться отставки политика. Сенатор сообщил, что не собирается уходить в отставку.

Американка Линдси Менц заявила CNN, что Франкен домогался ее, уже будучи сенатором. Тридцатитрехлетняя Менц сообщила, что в 2010 году сенатор положил руки на нее сзади, когда они позировали для фото. По словам женщины, ей было некомфортно, она чувствовала себя "отвратительно".

Франкен до избрания сенатором был известен как шоумен и ведущий передачи "Субботний вечер в прямом эфире" на NBC. Он был впервые избран сенатором в 2008 году.

В последние месяцы целый ряд актеров, а затем и политиков оказались в США в центре внимания из-за обвинений в домогательствах.