"Не только в России": россиянки засняли езду по пешеходной улице во Франции

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором трое девушек из России проезжают на машине по пешеходной улице во Франции.

Публикация от Rich Russian Kids (@richrussiankids) Ноя 26 2017 в 8:24 PST

Видеоролик был опубликован в Instagram-аккаунте Rich Russian Kids. На кадрах видно, как автомобиль с тремя девушками едет по пешеходной улице. По словам одной из них, действие происходит в центре города Антиб на Лазурном берегу. "Вы думали, нам так только в России можно?" — говорится в подписи к видео.

У пользователей Instagram видео вызвало неоднозначную реакцию. "Позорят Россию только. Потом за границей все считают русских неотесанными неандертальцами из-за подобных персонажей", — отметил один из комментаторов.